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Администрация Нижнего Тагила поможет провайдерам в переносе коммуникаций под землю
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Администрация Нижнего Тагила поможет провайдерам в переносе коммуникаций под землю

20 марта, 23:25Экономика
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