Администрация Нижнего Тагила поможет провайдерам в переносе коммуникаций под землю

Рабочее совещание по реализации проекта «Светлый город» состоялось в Администрации Нижнего Тагила. На повестке был вопрос о выполнении временных сроков реализации муниципального контракта по демонтажу старых опор.

Постройка новых линий наружного освещения и модернизация действующих уже неоднократно обсуждались.

Прошу не затягивать с переносом. В Нижнем Тагиле созданы возможности для цивилизованного ведения бизнеса. Нельзя продолжать работать в формате 90-х прокомментировал Глава города.

Варианты размещения сетей рассматривались с провайдерами, которые заключили договоры и приступили к укладке сетей. В случаях невозможности обустройства канализации будут смонтированы линии наружного освещения, сообщает Администрация города Нижний Тагил.