Институт «Уралгипроруда» подал иск к тагильскому ВГОКу на 36,3 млн рублей
Сегодня, 17:03ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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ООО Институт «Уралгипроруда» подал иск к ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» из Нижнего Тагила (входит в группу компаний НПРО «Урал») на 36,3 миллиона рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным картотеки дел арбитражного суда Свердловской области, тагильское предприятие задолжало по договорам строительного подряда. Это уже не первый иск о взыскании денег с ВГОКа.
Сейчас в отношении предприятия рассматривается 46 арбитражных дел. Общая сумма по исполнительным производствам – 147 млн рублей. 29 марта 2018 года арбитражный суд ввёл на ВГОКе наблюдение. Временным управляющим назначили Сергея Кудашева из Москвы. 26 октября 2018 года УФНС по Свердловской области направила в арбитражный суд заявление о признании должника банкротом.
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