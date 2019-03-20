Мэрия Екатеринбурга потратила 463 млн рублей на молодёжную политику

Депутаты городской думы Екатеринбурга раскритиковали мэрию за необъяснимые траты бюджетных средств, выделенных на развитие молодёжной политики. Со слов законодателей, из представленных властями отчётов не понятно, как именно потрачены деньги. На 14 страницах перечислены только ремонты в городских клубах ремонты, проведенные фестивали и издание плакатов вроде «Долой сквернословие» и «Курение истощает».

По отчету я с натяжкой насчитал трат на 20 млн рублей. Здесь очень много красивых слов, а информации лично я из этого отчета выжать не могу. Мы уже час говорим ни о чем.Молодежная политика находится на низком уровне, охватывается совершенно незначительное количество детей, но в то же время проводится огромное количество мероприятий, которые на ситуацию, например с преступностью, никак не влияют и не повлияют. У меня дочка — школьница. Все мероприятия, в которых она участвует, кроме «Лыжни России», оплачиваются из моего кармана,возмутился депутат от КПРФ Виктор Сомиков.

Критике подверглись данные мэрии о численности вовлечённых в волонтёрскую деятельность детей. Также властей обвинили в отсутствии общей идеи по развитию молодёжи города.

Впечатление такое, что я окунулся в 70-е годы, судя по названиям мероприятий, которые проведены: культурно-развлекательная программа «Под березой» — 70 участников. В самом высотном мегаполисе восточной Европы — под березой! «Читай, пока молодой» — а нам, что, читать нельзя? На современную молодежь это никак не ложится,возмутился представитель от партии «Яблоко» Константин Киселёв.

Представители мэрии заявили, что информация представлена исчерпывающая и сомнения по целевому расходованию средств у депутатов возникать не должны.

В 460 млн рублей входит и заработная плата, и коммуналка, и содержание всех учреждений дополнительного образования. Мы отчитаемся по всем деньгам и в рабочем порядке доведем до каждого из депутатов,отметил вице-мэр по социальной политике Дмитрий Баранов.