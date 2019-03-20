На реставрацию гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге требуется 400 миллионов

Реставрация легендарной гостиницы запланирована на 2020-2021 годы и включена в план подготовки к 300-летию Екатеринбурга. Источники финансирования неизвестны. Ответственными за реставрацию здания гостиницы назначены министерство инвестиций и развития Свердловской области и МУГИСО, пишут «Ведомости Урал» со ссылкой на депутата госдумы Андрея Альшевских.

Как сообщает депутат Андрей Альшевских, список планов по подготовке к юбилею города включает в себя 46 листов, некоторые пункты вызывают у депутата госдумы сомнения в своей целесообразности.

Чиновники упоминают строительство различных жилых и офисных комплексов: «Клевер Парк», «Мельница», которые никакого отношения к юбилею не имеют. С какой целью? Чтобы больше пунктов было?пишет депутат на своей странице в соцсети.