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В Екатеринбурге выросли цены на аренду элитных квартир
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге выросли цены на аренду элитных квартир

Сегодня, 13:20ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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