В Екатеринбурге повысился спрос на жилье. ЦБ планирует повысить ставку
На фоне ожидания повышения процентной ставки, начиная с 10 марта повысился спрос на консультации по рефинансированию и ипотечным продуктам. Также увеличилось число заявок на ипотеку по сравнению с прошлым месяцем (50%). Рост ставки планируется примерно на один или два процента, сообщает РБК.
Сейчас на рынке сложилась ситуация ожидания роста ключевой ставки, и те, кто планировал приобретение недвижимости, ускорились и стараются совершить сделку до того, как на рынке произойдут какие-либо изменениясообщает директор риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
Помимо ожидания роста процентной ставки потенциальные покупатели в своем решении руководствуются и еще одним критерием — удорожания себестоимости жилых проектов. Это обусловлено, во-первых, тем, что банки изменят условия по проектному финансированию, а во-вторых, с увеличением цен на стройматериалы.
Директор по продаже жилой недвижимости компании «Форум Групп» Роман Полицинский отмечает, что прежде всего это коснется строительных объектов ЖК «Александровский сад» и ЖК «Форум-Сити».
Однако после повышения ставки банки не ожидают резкого падения спроса на ипотечные продукты. Руководитель дирекции розничного бизнеса «Альфа-Банка» Татьяна Парсиева отмечает, что часть клиентов успеют получить кредит по действующим условиям, а часть также готовы будут воспользоваться предложениями даже на фоне повышения ставок.
Следует отметить, что, по словам Анны Абабковой, руководителя ипотечного направления УБРиР, с увеличением спроса банки станут более избирательны в своих решениях и будут работать только с проверенными клиентами.
Напомним, что решение о ключевой ставке будет принято Центробанком 20 марта.