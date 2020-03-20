В Екатеринбурге повысился спрос на жилье. ЦБ планирует повысить ставку

Сейчас на рынке сложилась ситуация ожидания роста ключевой ставки, и те, кто планировал приобретение недвижимости, ускорились и стараются совершить сделку до того, как на рынке произойдут какие-либо изменениясообщает директор риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Помимо ожидания роста процентной ставки потенциальные покупатели в своем решении руководствуются и еще одним критерием — удорожания себестоимости жилых проектов. Это обусловлено, во-первых, тем, что банки изменят условия по проектному финансированию, а во-вторых, с увеличением цен на стройматериалы.

Директор по продаже жилой недвижимости компании «Форум Групп» Роман Полицинский отмечает, что прежде всего это коснется строительных объектов ЖК «Александровский сад» и ЖК «Форум-Сити».

Однако после повышения ставки банки не ожидают резкого падения спроса на ипотечные продукты. Руководитель дирекции розничного бизнеса «Альфа-Банка» Татьяна Парсиева отмечает, что часть клиентов успеют получить кредит по действующим условиям, а часть также готовы будут воспользоваться предложениями даже на фоне повышения ставок.

Следует отметить, что, по словам Анны Абабковой, руководителя ипотечного направления УБРиР, с увеличением спроса банки станут более избирательны в своих решениях и будут работать только с проверенными клиентами.