В России вводят «налоговые каникулы» для организаций культуры и спорта
Сегодня, 13:09ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Из-за коронавируса в России предложено ввести «налоговые каникулы» для организаций спорта и культуры, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Сюжеты: Коронавирус
С данным предложением выступил глава российского правительства Михаил Мишустин. Он предложил ФНС предоставить отсрочку уплаты налога для сфер спорта и культуры. Речь идет о налогах и сборах, которые должны выплатить до 1 мая.
Данным организациям не будут начислять пени за просрочку уплаты налога, а также в их адрес временно не будут осуществляться налоговые выезды.
18 марта глава правительства предложил ввести «налоговые каникулы» для авиакомпаний и сферы туризма, пока наиболее пострадавших от коронавируса.
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