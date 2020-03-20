В России вводят «налоговые каникулы» для организаций культуры и спорта

С данным предложением выступил глава российского правительства Михаил Мишустин. Он предложил ФНС предоставить отсрочку уплаты налога для сфер спорта и культуры. Речь идет о налогах и сборах, которые должны выплатить до 1 мая.

Данным организациям не будут начислять пени за просрочку уплаты налога, а также в их адрес временно не будут осуществляться налоговые выезды.