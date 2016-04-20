Ближе к природе или элементы эко стиля в интерьере офиса

Не обязательно это должна быть только тематическая офисная мебель, исключительно натуральные материалы. Многие компании просто не готовы к подобным капитальным трансформациям. Скорее для них идеальными будут компромиссные варианты, о которых мы сегодня расскажем. Чтобы вам было проще купить мебель в модной сегодня стилистике, необходимо выбрать более привычную базу стиля. Хит-парад наиболее удачных решений для внедрения «зеленых» тенденций приведем ниже.

Индастриал

Многие дизайнеры считают именно этот индустриальный стиль идеальным решением для внедрения экологичных решений. Так, голая штукатурка на стенах или необработанный потолок станут идеальным решением и базой для «зеленых аксессуаров». Ведь в этом стиле вам будет достаточно пространства, не будет создаваться впечатление офиса-коробки. Необычной обивки диван для офиса, оригинальная стойка ресепшн из необработанной древесины будут удачно смотреться на фоне металлических элементов и оголенных коммуникаций. Подобное решение – для смелых компаний, которые не боятся играть на контрастах. Ведь в современном индастриал можно купить диван для офиса из кожи, который будет смотреться изящно на фоне дорожного знака на стене и уличных фонарей внутри офиса.

Скандинавский стиль

Нордическая стилистика в принципе тяготеет к природе. Это натуральная мебель, светлые оттенки и акцентирование в духе морского побережья – роскошный кабинет руководителя или рабочая зона. Постарайтесь найти мебель в Киеве с минимальной обработкой древесины, натуральный камень либо его имитацию. Здесь приветствуется максимум естественного света, поэтому тяжелый текстиль на окнах будет смотреться неудачно.

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