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В 2015 году долги «Тагилэнерго» стали уменьшаться: предприятие перешло в разряд безубыточных (ФОТО)
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В 2015 году долги «Тагилэнерго» стали уменьшаться: предприятие перешло в разряд безубыточных (ФОТО)

20 апреля 2016, 15:00ЭкономикаДенис Таратонов
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