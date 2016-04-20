В 2015 году долги «Тагилэнерго» стали уменьшаться: предприятие перешло в разряд безубыточных (ФОТО)

В конце 2014 года Главой города, совместно основными кредиторами МУП «Тагилэнерго» (это «Евраз-НТМК» и «Уралсевергаз»), было принято решение о новой схеме работы. Раньше муниципальное предприятие поставляло в дома тагильчан собственную тепловую энергию и тепло, вырабатываемое на НТМК. От этой схемы решили отказаться. Сегодня ЕВРАЗ осуществляет поставки своей тепловой энергии через «Тагилтеплосбыт», что позволило существенно сократить издержки на «Тагилэнерго».

Благодаря новой схеме работы, 2015 год мы отработали без убытков. Мы стали переходить на прямые перечисления жителям, и все деньги, которые поступают от жителей, стали автоматически приходить к нам на расчетные счета. И мы видим, что население Нижнего Тагила оплачивает наши услуги. Деньги поступают и поставщикам энергоресурсов, и МУП «Тагилэнерго». Если раньше в «трудном» Тагилстроевском районе оплата составляла 37-75%, то по итогам 8 месяцев оплата выросла до 91% рассказал Сергей Николаевич собравшимся журналистам, в том числе, представителю TagilCity.ru.

Он отметил, что тогда, в конце 2014 года, мэр города Сергей Носов и кредиторы «Тагилэнерго» приняли совершенно правильное решение в отношении подконтрольного ему предприятия. Сегодня «Тагилэнерго» полностью оплачивает текущие платежи и поставляемые энергоресурсы.

То, что не дает предприятию почувствовать уверенность в завтрашнем дне, это долги, которые с 2000 года начали накапливаться за предприятием перед поставщиками энергоресурсов:

Идет обсуждение вопросов того, что с ними делать. Все поставщики ресурсов на сегодня видят, что предприятие работает, оно на ногах, оплачивает текущие платежи и не накапливает новые долги. Мы уверены, что вопрос решится, так как все поставщики заинтересованы, чтобы предприятие работало.

Мысль Сергея Николаевича дополнила Ольга Краева, заместитель директора по финансам. Она рассказала о желательном для предприятия пути развития:

В 2015 году предприятие показало, на что оно способно. Потенциал очень высокий, но бремя старых долгов не дает развиваться. Поэтому необходимо финансовое оздоровление, чтобы то, что предприятие не может оплатить, все, что накопилось до 2015 года, осталось за рамками старого предприятия. Чтобы предприятие шло вперед с тем потенциалом, который оно показало в 2015 году.

С такими долгами мы инвестиционно непривлекательны, возможность договориться с кредиторами и оставить эти долги в прошлом даст новую жизнь предприятию. Инвестиции позволят провести техническое перевооружение, -- подчеркнула она.

Теперь, если вопрос с долгами удастся окончательно решить, «Тагилэнерго» сможет больше внимания уделить обновлению теплосетей и модернизации оборудования, что позволит значительно сэкономить, ведь не будет теряться тепло и ресурсы на устаревшем оборудовании.