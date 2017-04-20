Россия и ЕАЭС увеличивают ввозные пошлины на фрукты и овощи из Турции

Россия и страны Евразийского экономического союза планируют увеличение пошлин на ввоз турецких фруктов и овощей. В частности, Турция является самым крупным поставщиком апельсинов для России: за первый квартал 2017 года поставки данного фрукта достигли суммы $47 млн. К примеру, поставки Египта оцениваются в $8,6 млн.

В настоящее время идет согласование по размеру ввозных пошлин для Турции. Окончательное решение по ним будет принято 27 апреля. В проекте ЕАЭС установить следующие размеры: на брюссельскую капусту — 13%, на апельсины – 5% и самые низкие цены.

Ранее для Турции действовали сниженные пошлины на ввоз, потому что Россия испытывала дефицит товаров на своем рынке. Теперь ситуация на рынке изменилась, поэтому условия таможенной политики стали другими, сообщает газета «Известия».