Директор ЧОО «Сириус» в Екатеринбурге полгода не выплачивал зарплату сторожам
20 апреля, 06:05Экономика
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Директор частной охранной организации задолжал сотрудникам заработную плату. Два сторожа на протяжении 6 месяцев работали бесплатно. При этом возможность выплачивать работникам заработную плату в полном объеме у руководителя была.
Сюжеты: Екатеринбург
ООО ЧОО «Сириус» в Екатеринбурге с февраля по сентябрь 2016 года не выплачивало заработную плату двум сторожам. Как полагает следствие, делал это руководитель для того, чтобы поддержать экономическое благополучие предприятия и выполнить текущие обязательства организации.
Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что возможность погасить задолженность перед сторожами была, но глава организации не воспользовался ею. 19 апреля 2018 года обвинительное заключение было утверждено следствием.
Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 145.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
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