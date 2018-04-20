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Экспорт зерна из России составил полтриллиона рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экспорт зерна из России составил полтриллиона рублей

20 апреля, 18:25Экономика
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