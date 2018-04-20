Экспорт зерна из России составил полтриллиона рублей
20 апреля, 18:25Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В период с июня 2017 по апрель 2018 годов экспорт зерна из России, включая муку и зернобобовые, составил около 46,8 млн тонн. Средняя цена зерна - около $185 за тонну, таким образом, экспорт зерна в стоимостном выражении составил более 0,5 триллиона рублей.
Об этом сообщает аналитический центр компании «Русагротранс», которая входит в Железнодорожный холдинг РТК, специализирующийся на перевозке аграрных и лесных грузов.
По прогнозам этого сезона, экспорт зерна может составить 54 млн тонн. В настоящее время цена на пшеницу выросла до $215 за тонну. Это стимулирует рекордные поставки, даже в конце сезона, когда вывоз обычно снижается.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей