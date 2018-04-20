Экспорт зерна из России составил полтриллиона рублей

Об этом сообщает аналитический центр компании «Русагротранс», которая входит в Железнодорожный холдинг РТК, специализирующийся на перевозке аграрных и лесных грузов.

По прогнозам этого сезона, экспорт зерна может составить 54 млн тонн. В настоящее время цена на пшеницу выросла до $215 за тонну. Это стимулирует рекордные поставки, даже в конце сезона, когда вывоз обычно снижается.