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Туристический поток на горе Белой в Нижнем Тагиле может вырасти в 2 раза за 3 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Туристический поток на горе Белой в Нижнем Тагиле может вырасти в 2 раза за 3 года

20 апреля, 19:05Экономика
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