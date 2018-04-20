Туристический поток на горе Белой в Нижнем Тагиле может вырасти в 2 раза за 3 года

Министр инвестиций Виктория Казакова рассказала, что при подготовке документа главной целью ставилось упрощение работы субъектам малого и среднего бизнеса. Правительство намерено внести проект на рассмотрение Заксобрания Свердловской области в максимально короткие сроки.

Также одновременно с проектом была представлена концепция туристического кластера, пишет ИА Znak. Планируется доработать и улучшить инфраструктуру курорта, чтобы добиться более высокого туристического потока. Департамент информполитики, ссылаясь на руководителя регионального отделения «Деловой России» Леонида Гункевича, утверждает, что туристический поток сможет удвоиться за 3 года.