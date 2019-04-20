Мэрия Нижнего Тагила через аукцион сдаст в аренду рекламные щиты
Администрация Нижнего Тагила попросила депутатов гордумы одобрить изменение формы торгов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, оставшихся от МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия», сообщает АН «Между строк».
По словам начальника управления муниципального имущества Марины Михайловой, сдача рекламных конструкций в аренду может пополнить бюджет муниципалитета. В настоящий момент в собственности города находятся около 400 земельных участков под рекламные конструкции.
Аукцион, по мнению Михайловой, является более выгодным, так как в конкурсе отсутствует реальная конкуренция.
В аукционе критерием определения победителя выступает цена, стоимость права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Там случай субъективности принятия решений полностью исключён, сказала Михайлова.
Начальник также подчеркнула, что для начала необходимо понять, окажется ли аукцион востребованным. Помимо этого, рассматривается возможность внесения изменений в схему рекламных конструкций. В настоящий момент указаны 936 точек.
По словам Михайловой, АРИС также сможет принять участие в аукционе.