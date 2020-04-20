Правительство РФ включило музеи и зоопарки в список пострадавших от коронавируса сфер

Список был утвержден 6 апреля. В него включены авиаперевозки, аэропортовая деятельность, культура, организация досуга и развлечения, спорт, туризм, гостиничный бизнес, общепит и другие.

Компании, включенные в перечень, получают возможность льготного кредитования и госгарантии по инвестиционным проектам. Кроме того, они могут рефинансировать долги и получить другие меры поддержки. Как отметили в Министерстве экономического развития, попадание в список еще не гарантирует автоматического получения льгот.