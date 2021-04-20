Филиал лишившегося лицензии банка «Нейва» начал прием документов на выплаты в Тагиле

Напомним, в Екатеринбурге также заработали офисы банка «Нейва». Для быстроты обслуживания, клиенты могут перед посещением банка скачать и распечатать на сайте образцы заявлений. Лицензия у банка «Нейва» была отозвана Центробанком с 16 апреля 2021 года в связи с неисполнением федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность. Выплаты вкладчикам начнутся не позже 30 апреля