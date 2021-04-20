Филиал лишившегося лицензии банка «Нейва» начал прием документов на выплаты в Тагиле

Офис работает с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, а в пятницу с 9.00 до 17.00. Физические и юридические лица могут обратиться в любое удобное время.
Мы даем клиентам выписки по счетам и оформляем требования кредиторов, чтобы включить их в реестр, рассказал редакции TagilCity.ru директор офиса в Нижним Тагиле Алексей Канашин.
Он отметил, что адреса работающих филиалов банка «Нейва» можно посмотреть на сайте банка, он снова работает.
Напомним, в Екатеринбурге также заработали офисы банка «Нейва». Для быстроты обслуживания, клиенты могут перед посещением банка скачать и распечатать на сайте образцы заявлений. Лицензия у банка «Нейва» была отозвана Центробанком с 16 апреля 2021 года в связи с неисполнением федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность. Выплаты вкладчикам начнутся не позже 30 апреля