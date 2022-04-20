Самым богатым членом правительства стал глава свердловского Минспорта

Самым богатым членом правительства стал глава свердловского Минспорта
Самым богатым членом правительства стал глава свердловского Минспорта
Сегодня, 08:13ЭкономикаФото: 1MI
Сведения о доходах за 2021 год опубликовали члены правительства Свердловской области. Самым богатым среди коллег стал министр спорта Леонид Рапопорт. Его доходы стали выше в 4 раза.

За 2020 год министр задекларировал более 4 миллионов рублей, а за прошлый год — почти 16 миллионов рублей. Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков заработал в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. Его доход составил 6,4 миллиона рублей.

Доходы замгубернатора Дмитрия Ионина почти не поменялись. Он за 2020 год получил 5,54 миллиона. В областном правительстве он стал работать после сентябрьских выборов в 2021 году. Замгубернатора Василий Козлов, который занял должность в январе 2022 года, задекларировал 3,4 миллиона рублей.

На 200 тысяч рублей сократился доход еще одного зама — Олега Чемезова. Его заработок составил 5,68 миллиона рублей. Замгубернатора Павел Креков заработал чуть больше 5 миллионов рублей.

И.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов тоже заработал больше, чем в 2020 году. Его доход составил 6,1 миллиона рублей, а в прошлом году — 5,3 миллиона рублей. При этом его жена задекларировала 35 миллионов рублей и стала самой богатой среди других супругов членов правительства.

Наибольшая разница в доходах оказалась в семье министра культуры региона Светланы Учайкиной. Она заработала 3,2 миллиона рублей, а супруг более 12,6 миллиона рублей. Меньше всех заработала супруга главы минЖКХ Николая Смирнова. Ее доход составил 12 тысяч рублей, а у самого министра — 3,2 миллиона рублей.

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