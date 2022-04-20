Скоропупов, Беркутов и Абдулов стали самыми богатыми депутатами Гордумы в 2021 году

Депутаты в городской думе Нижнего Тагила от заводов — не редкость. Ранее генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал, что система лоббирования промышленными предприятиями в органы власти применяется во всем мире, так как заводы и крупный бизнес стараются защитить свои интересы. Другой эксперт пояснил схему продвижения необходимого кандидата.
Допустим, 30 тысяч человек на «Уралвагонзаводе», там система вертикали власти — начальник отдела сказал, его попросил начальник большого отдела, потом начальник подразделения, директор… Они единогласно голосуют за какого-то кандидата, и путем их большого количества получается, что они своего депутата продвигают, рассказал собеседник редакции TagilCity.ru.
Итак, рассказываем сколько заработали депутаты гордумы Нижнего Тагила в 2021 году.
Генеральный директор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов является членом комиссий по бюджету, экономической политике и инвестициям, а также по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию.
У него в общей собственности с супругой земельный участок площадью 2,8 тысячи м², жилой дом (447,4 м²), хозяйственное строение (350 м²) и квартира (107 м²). Также он индивидуально владеет двумя земельными участками общей площадью 3,2 тысячи м², двумя квартирами (119,6 м²), несколькими хозяйственными постройками (4 м²) и нежилым помещением (20,9 м²). Из транспорта депутат задекларировал два мотовездехода и прицеп.
Супруга тагильчанина за 2021 год заработала 43,35 млн. Помимо общей собственности с мужем в пользовании у нее квартира (76,4 м²) и подземная парковка (20,9 м²).
Начальник коксохимического производства АО «ЕВРАЗ НТМК» Никита Беркутов оказался на втором месте в списке самых богатых депутатов с годовым доходом в 11,51 млн. Он состоит в комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям.
В собственности у депутата два земельных участка (3,74 тысячи м²), жилой дом (450,3 м²), гараж (71,6 м²) и легковой автомобиль TOYOTA LANDCRUISER. В пользовании у тагильчанина гараж (20 м²).
Гаджи Абдулов, директор ООО «УБТ-Сервис», за 2021 год заработал 10,89 млн. Он является председателем комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму.
В декларации депутат указал в индивидуальной собственности квартиру (108,8 м²), гараж (40,4 м²), иное помещение (35,7 м²) и хозяйственную постройку (5,9 м²). Кроме этого Гаджи Абдулов имеет ¼ доли в магазине (670,5 м²).
У супруги и двоих несовершеннолетних детей в собственности имущества нет. Жена депутата получила в прошлом году 23,2 тысячи рублей. Транспорта в семье также не зарегистрировано.
Директор по энергетике дивизиона «Урал» АО «ЕВРАЗ НТМК», председатель комиссии по городскому и ЖКХ, Денис Корякин отчитался о доходе в 8,55 млн.
В собственности у тагильчанина ½ доли квартиры (42,9 м²) и 8/9 доли второй квартиры (61,6 м²). В пользовании у депутата вместе с двумя детьми земельный участок (1,46 тысячи м²), жилой дом (181,9 м²), квартира (74,1 м²) и нежилое строение (55,8 м²).
Передвигается Денис Корякин на TOYOTA RAV 4 и Mazda CX-5, также семья имеет снегоход Yamaxa, моторное судно WYATBOAT 460DCM и два прицепа.
Супруга депутата задекларировала доход в 680,5 тысячи рублей. Она владеет тремя земельными участками (общая площадь 3,82 тысячи м2), четырьмя квартирами (186 м²), двумя жилыми домами (194,9 м²) и хозяйственным строением (55,8 м²).
Константин Шведов, начальник технического управления АО «ЕВРАЗ НТМК», замыкает топ-5 самых богатых депутатов Гордумы Нижнего Тагила, его годовой доход составил 5,77 млн.
Недвижимости у тагильчанина в собственности нет, но он владеет легковым автомобилем FORD EXPLORER. За прошлый год супруга депутата заработала 1,24 млн, она имеет квартиру площадью 77,8 м².
Доход от трех до пяти миллионов за 2021 год задекларировали еще пять депутатов гордумы Нижнего Тагила:
Задекларировали доход от одного до трех миллионов рублей 12 депутатов городской думы:
О доходе менее одного миллиона рублей в минувшем году заявили три депутата. Члены комиссии по социальной политике Николай Атаманкин и Мария Лисина получили 539 и 139,5 тысячи рублей соответственно. Меньше всего за 2021 года заработал председатель совета территориального общественного самоуправления «Прудок» Ленинского района Игорь Макаров — 84 тысячи рублей.
Напомним, депутат Государственной думы РФ от Нижнего Тагила Константин Захаров за 2021 год задекларировал 6,3 млн дохода.