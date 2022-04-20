Скоропупов, Беркутов и Абдулов стали самыми богатыми депутатами Гордумы в 2021 году

Скоропупов, Беркутов и Абдулов стали самыми богатыми депутатами Гордумы в 2021 году
Скоропупов, Беркутов и Абдулов стали самыми богатыми депутатами Гордумы в 2021 году
Сегодня, 11:50ЭкономикаФото: TagilCity.ru
Депутаты городской Думы Нижнего Тагила отчитались о своих доходах за 2021 год. Самые большие суммы заработали депутаты из кланов промышленников: Дмитрий Скоропупов — 1 место, Никита Беркутов — 2 место, Гаджи Абдулов — 3 место.

Депутаты в городской думе Нижнего Тагила от заводов — не редкость. Ранее генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал, что система лоббирования промышленными предприятиями в органы власти применяется во всем мире, так как заводы и крупный бизнес стараются защитить свои интересы. Другой эксперт пояснил схему продвижения необходимого кандидата.

Допустим, 30 тысяч человек на «Уралвагонзаводе», там система вертикали власти — начальник отдела сказал, его попросил начальник большого отдела, потом начальник подразделения, директор… Они единогласно голосуют за какого-то кандидата, и путем их большого количества получается, что они своего депутата продвигают, рассказал собеседник редакции TagilCity.ru.

Итак, рассказываем сколько заработали депутаты гордумы Нижнего Тагила в 2021 году.

Дмитрий Скоропупов — 65,04 млн рублей

Генеральный директор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов является членом комиссий по бюджету, экономической политике и инвестициям, а также по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию.

У него в общей собственности с супругой земельный участок площадью 2,8 тысячи м², жилой дом (447,4 м²), хозяйственное строение (350 м²) и квартира (107 м²). Также он индивидуально владеет двумя земельными участками общей площадью 3,2 тысячи м², двумя квартирами (119,6 м²), несколькими хозяйственными постройками (4 м²) и нежилым помещением (20,9 м²). Из транспорта депутат задекларировал два мотовездехода и прицеп.

Супруга тагильчанина за 2021 год заработала 43,35 млн. Помимо общей собственности с мужем в пользовании у нее квартира (76,4 м²) и подземная парковка (20,9 м²).

Никита Беркутов — 11,51 млн рублей

Начальник коксохимического производства АО «ЕВРАЗ НТМК» Никита Беркутов оказался на втором месте в списке самых богатых депутатов с годовым доходом в 11,51 млн. Он состоит в комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям.

В собственности у депутата два земельных участка (3,74 тысячи м²), жилой дом (450,3 м²), гараж (71,6 м²) и легковой автомобиль TOYOTA LANDCRUISER. В пользовании у тагильчанина гараж (20 м²).

Гаджи Абдулов — 10,89 млн рублей

Гаджи Абдулов, директор ООО «УБТ-Сервис», за 2021 год заработал 10,89 млн. Он является председателем комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму.

В декларации депутат указал в индивидуальной собственности квартиру (108,8 м²), гараж (40,4 м²), иное помещение (35,7 м²) и хозяйственную постройку (5,9 м²). Кроме этого Гаджи Абдулов имеет ¼ доли в магазине (670,5 м²).

У супруги и двоих несовершеннолетних детей в собственности имущества нет. Жена депутата получила в прошлом году 23,2 тысячи рублей. Транспорта в семье также не зарегистрировано.

Денис Корякин — 8,55 млн рублей

Директор по энергетике дивизиона «Урал» АО «ЕВРАЗ НТМК», председатель комиссии по городскому и ЖКХ, Денис Корякин отчитался о доходе в 8,55 млн.

В собственности у тагильчанина ½ доли квартиры (42,9 м²) и 8/9 доли второй квартиры (61,6 м²). В пользовании у депутата вместе с двумя детьми земельный участок (1,46 тысячи м²), жилой дом (181,9 м²), квартира (74,1 м²) и нежилое строение (55,8 м²).

Передвигается Денис Корякин на TOYOTA RAV 4 и Mazda CX-5, также семья имеет снегоход Yamaxa, моторное судно WYATBOAT 460DCM и два прицепа.

Супруга депутата задекларировала доход в 680,5 тысячи рублей. Она владеет тремя земельными участками (общая площадь 3,82 тысячи м2), четырьмя квартирами (186 м²), двумя жилыми домами (194,9 м²) и хозяйственным строением (55,8 м²).

Константин Шведов — 5,77 млн рублей

Константин Шведов, начальник технического управления АО «ЕВРАЗ НТМК», замыкает топ-5 самых богатых депутатов Гордумы Нижнего Тагила, его годовой доход составил 5,77 млн.

Недвижимости у тагильчанина в собственности нет, но он владеет легковым автомобилем FORD EXPLORER. За прошлый год супруга депутата заработала 1,24 млн, она имеет квартиру площадью 77,8 м².

Фото:TagilCity.ru

Доход от трех до пяти млн рублей

Доход от трех до пяти миллионов за 2021 год задекларировали еще пять депутатов гордумы Нижнего Тагила:

  • директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов;
  • начальник управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями АО «Первоуральский новотрубный завод» Андрей Палатов;
  • член комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике Роман Гореленко;
  • главный энергетик АО НПК «Уралвагонзавод» Руслан Юсупов;
  • директор центра профилактической медицины УХП Владимир Антонов.

Доход от одного до трех млн рублей

Задекларировали доход от одного до трех миллионов рублей 12 депутатов городской думы:

  • директор филиала ГАОУ ВО «УрФУ им. Б. Н. Ельцина» Владислав Потанин;
  • художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка Игорь Булыгин;
  • директор МБОУ СОШ 32 Галина Масликова;
  • председатель нижнетагильской гордумы Вадим Раудштейн;
  • генеральный директор ООО «ВСМПО-посуда» Михаил Кручинин;
  • зампредседателя нижнетагильской гордумы Игорь Базилевич;
  • директор МАУ СШОР «Юпитер» Александр Долгоруков;
  • председатель комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшев;
  • директор МАОУ СОШ № 61 Лариса Гизенко;
  • директор МБУ ДО «ДЮСШ № 2» Олег Перминов;
  • директор МБОУ СОШ № 49 Ирина Бусыгина;
  • директор ООО «Автолюкс» Александр Петров.

Доход менее одного млн рублей

О доходе менее одного миллиона рублей в минувшем году заявили три депутата. Члены комиссии по социальной политике Николай Атаманкин и Мария Лисина получили 539 и 139,5 тысячи рублей соответственно. Меньше всего за 2021 года заработал председатель совета территориального общественного самоуправления «Прудок» Ленинского района Игорь Макаров — 84 тысячи рублей.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, депутат Государственной думы РФ от Нижнего Тагила Константин Захаров за 2021 год задекларировал 6,3 млн дохода.

Сюжеты:
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