Чиновники Администрации Нижнего Тагила отчитались о своих доходах

Сейчас документ «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года» находится в открытом доступе на официальном сайте Администрации Нижнего Тагила.

Руководитель аппарата Администрации – Андрей Ленда задекларировал доход за 2015 год в 4 млн рублей против 740 тысяч рублей в 2014 году.

Вице-мэр Нижнего Тагила – Владислав Пинаев в прошлом году заработал 2 млн 100 тысяч рублей. В его собственности четыре земельных участка, жилой дом и внедорожник «Лэнд Ровер».

Константин Захаров – вице-мэр по городскому хозяйству, отчитался о доходе в 1 млн 244 тысячи рублей за 2015 год. В собственности чиновника значится автомобиль «Тойота Лэнд Крузер Прадо».

Руководитель управления городским хозяйством Владимир Юрченко задекларировал доход в 1 млн 141 тысячу рублей.

Заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике – Евгения Черемных, отчиталась о доходе в размере 977 т.р. за прошлый год. Примечательно, что её супруг задекларировал доход в более чем 18 млн рублей. Супругом чиновницы является Игорь Фомин - заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам корпорации «Уралвагонзавод».

Начальница отдела по работе со СМИ Администрации Нижнего Тагила – Галина Кобяк отчиталась о доходе в 938 тысяч рублей за прошлый год.

Задекларировали свои доходы и служащие муниципальных СМИ. Самый большой доход среди всех городских чиновников задекларировал директор «Тагил-ТВ» Александр Соловьев. В прошлом году им было заработано 29 миллионов рублей. В автопарке директора телеканала три автомобиля: Hyundai ix3520, Chevrolet Cobalt и Toyota Land Cruiser 200. На муниципальный телеканал Александр Соловьев пришёл осенью прошлого года. В основном его доход связан с медиабизнесом.

Руководительница муниципального «НИК «Тагил-Пресс» Ирина Татаринова отчиталась о доходе в 570 тысяч рублей в прошлом году. МАУ «НИК «Тагил-пресс» издаёт газету «Тагильский рабочий».

В прошлом году портал TagilCity.ru рассказывал об информационной войне между телевизионными СМИ Нижнего Тагила. Осенью 2015 года в городе проходила проверка из-за того, что муниципальные СМИ обвинялись в неэффективности, несмотря на огромные средства, выделяемые из бюджета на их поддержку и развитие.