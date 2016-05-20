Нижний Тагил получит от российского министерства транспорта дополнительные деньги на ремонт дорог

Областная казна пополнится на 1,12 миллиард рублей. Эти деньги на ремонта дорог разделят между собой крупные города Среднего Урала. Помимо Нижнего Тагила, дополнительное финансирование будет оказано Екатеринбургу, Каменск-Уральскому, Первоуральску и Березовскому. Об этом накануне на совещании, в котором также принял участие новый руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов, сообщил Евгений Куйвашев.