Нижний Тагил получит от российского министерства транспорта дополнительные деньги на ремонт дорог
Дополнительный миллиард рублей из федеральной казны направлен в Свердловскую область в связи с повышением акцизов на нефть.
Областная казна пополнится на 1,12 миллиард рублей. Эти деньги на ремонта дорог разделят между собой крупные города Среднего Урала. Помимо Нижнего Тагила, дополнительное финансирование будет оказано Екатеринбургу, Каменск-Уральскому, Первоуральску и Березовскому. Об этом накануне на совещании, в котором также принял участие новый руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов, сообщил Евгений Куйвашев.
По информации министра транспорта и связи Александра Сидоренко, дополнительные деньги на дороги вложены благодаря повышению акцизов на нефтепродукты.
Напоминаем, что в этом году Нижний Тагил планирует потратить более 75 миллионов рублей, чтобы отремонтировать дорожное полотно в центре города. Чуть меньше пойдет на дороги на Тагилстрое. С июня начнутся ремонтные работы дорог на Вые, а также в Новой Кушве и поселках Старатель и Северный.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru