Как самозанятому в Нижнем Тагиле получить господдержку в размере 5 тысяч рублей

Получить выплату можно только через сайт Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, рассказал TagilCity.ru руководитель нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев. Процедура проходит полностью бесконтактно и не займёт много времени.

Регистрируетесь в личном кабинете — три клика и всё. Заявка оформлена. Ждём денег,добавил Федореев.

Для получения выплаты необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте СОФПП. Если физическое лицо — регистрация как физическое лицо. Если ИП (плательщик налога на профессиональный доход) — регистрация как предприниматель. После этого необходимо сформировать заявление в личном кабинете с помощью кнопки «Подать заявление». Для этого потребуется ввести ИНН и банковские реквизиты. Руководитель нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев отмечает, что получить выплату могут и самозанятые, которые оформлены как ИП. Однако именно те, кто выбрал для себя спецрежим плательщика налога на профессиональный доход. При возникновении вопросов специалисты фонда просят звонить на горячую линию: 88005007785

В центре также отмечают, что для получения выплаты необходимо указать банковские реквизиты заявителя, как физического лица, потому что это социальные выплаты. Это важно, потому что если будут указаны реквизиты ИП, заявку придется подать снова.

Руководитель нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев Фото: СОФПП

По словам руководителя центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле, пока что самозанятых заявляется очень мало — люди просто не знают о такой мере поддержки. Сейчас в Нижнем Тагиле поддержку получили около 250 человек из возможных трех тысяч.

Мастер восковой депиляции Ольга Романенко рассказывает, что зарегистрировалась как самозанятая в марте этого года. По её словам, сделать она это хотела ещё с января, когда стало можно зарегистрироваться. Сейчас тагильчанка понимает, что приняла верное решение.

Тогда ещё не было понятно, что эпидемия достигнет таких масштабов, будут какие-то ограничения,рассказывает Романенко.

Подтверждая предположения Сергея Федореева девушка говорит, что о мере поддержки самозанятых узнала из новостей в социальной сети во «ВКонтакте», однако информацию, как эту поддержку получить, девушка найти не могла — не было никаких конкретных ссылок. В пример она приводит информацию про помощь для семей с детьми. По её словам, как её получить, было расписано очень подробно.

По итогу, в одной из групп в том же «ВКонтакте» опубликовали пост, где девушка спрашивала, как же получить эту поддержку. И вот в комментариях нам подсказали на какой сайт зайти и где зарегистрироваться,пояснила самозанятая.

По её словам, выплата поступила через пять дней после подачи заявления.

По словам Сергея Федореева, по регламенту на выплату даётся до 10 дней, однако практически всегда деньги поступают раньше. В нижнетагильском центре «Мой бизнес» отмечают, что данная мера поддержки рассчитана на самозанятых, которые зарегистрированы в Свердловской области. Важно, чтобы ИФНС, где поставлен на учет самозанятый, находилась в нашем регионе. Те, кто прописан и поставлен на учет в других регионах, к сожалению, получить данную выплату не смогут. Необходимо уточнять о программах, которые действуют в других регионах.

Александр Сабанин рассказывает, что зарегистрировался как самозанятый в феврале этого года. В свободное время он работает таксистом. О выплатах узнал по телевизору — посмотрел выпуск новостей.

В дальнейшем уже полазил по интернету, где наткнулся на сайт Фонда предпринимательства. Подал заявление,рассказывает Александр Сабанин.

Через три дня мужчине позвонил менеджер СОФПП и сообщил, что заявка не прошла — отклонили. Скорее всего, по его словам, был сбой при вводе данных. Тагильчанину была оказана консультационная помощь. Вместе с менеджером Сабанин ещё раз подал заявление и через пять дней ему перевели деньги. Александр отмечает, что выплата осуществилась на карту, которая была указана при подаче заявления. Вся процедура прошла бесконтактно.

В нижнетагильском центре «Мой бизнес» отмечают, что после подачи заявления фонд отправляет данные в Федеральную налоговую службу, где данные сверяют. После получения подтвержденных данных от ФНС, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства перечисляет выплаты на указанный в заявлении расчётный счёт.

Мастер перманентного макияжа бровей Лидия Пазушко говорит, что о мерах поддержки также узнала из новостей по телевизору. По её словам, поиск сайта фонда, регистрация и подача заявления заняли у неё не много времени. Она добавила, что деньги перевели через три дня.

Эти деньги очень помогли. Конечно же, я их потратила в этот же день, но, всё-же, это приятно,отметила Лидия Пазушко.

Сергей Мокеров рассказывает, что зарегистрировался как самозанятый практически перед 1 апреля. По его словам, о выплате узнали из новостей. После чего обратились в фонд через официальный сайт и оставили заявление. Выплату произвели через пять дней.

Я живу в деревне. Занимаюсь в сельхознаправлении: садим, выращиваем, продаём. Поддержка оказалось хорошей помощью. Моя жена также зарегистрирована и тоже получила поддержку — работаем вместе. Мы с женой даже удивились, что всё так хорошо и быстро прошло. Мы купили на эти деньги картофелесажалку и сможем намного больше посадить картошки, говорит Сергей Мокеров.

Руководитель нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев отметил, что есть важный нюанс, согласно которому те, кто после 1 апреля перестали быть самозанятыми, однако на 1 апреля были в реестре — тоже могут получить данную выплату.