Уральские предприятия на фоне вспышки COVID-19 получили 265 миллионов рублей субсидий

Как рассказала заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева, для получения помощи, компания должна числиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ее деятельность должна входить в перечень пострадавших отраслей. Кроме того, компания не должна находиться в стадии банкротства, а штат должен состоять не менее чем на 90% сотрудников по сравнению с мартом.