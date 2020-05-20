Уральские предприятия на фоне вспышки COVID-19 получили 265 миллионов рублей субсидий
Сегодня, 18:57ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Предприятия Свердловской области из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей получили 265 миллионов рублей субсидий. Всего в регионе начислено 992 миллиона рублей выплат, пишет «Коммерсант».
Сюжеты: Коронавирус
Как рассказала заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева, для получения помощи, компания должна числиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ее деятельность должна входить в перечень пострадавших отраслей. Кроме того, компания не должна находиться в стадии банкротства, а штат должен состоять не менее чем на 90% сотрудников по сравнению с мартом.
Также Исаева отметила, что в период с 1 по 20 мая в налоговую службу поступили уже 22 тысячи заявлений, большинство из которых от компаний из торговых и транспортных сфер.
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