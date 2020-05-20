В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» за 114 миллионов рублей закупил спонсорскую рекламу

Техническое задание имеет 11 пунктов, которые должны выполняться в течении 2020 года. Среди них: организация участия в мероприятиях; предоставление возможности свободного посещения всех домашних соревнований поставщика представителями предприятия до ста человек; организация участия в PR-компании, публичное выражение благодарности предприятию, как титульному спонсору поставщику за оказанную поддержку; возможность выступления представителей предприятия от имени генерального спонсора поставщика на официальных мероприятиях, проходящих в городе Нижний Тагил (в случае, если это не противоречит официальным регламентам).

Помимо этого, спортивный клуб обязан размещать логотип и названия предприятия на своих афишах, рекламных и презентационных материалах, билетах на домашние соревнования, а также на приглашениях от имени клуба для гостей категории VIP на домашние соревнования команд поставщика и другие мероприятия, организуемые поставщиком.

Кроме того, по взаимной договоренности с поставщиком, предприятию могут быть предоставлены другие рекламные и имиджевые опции без увеличения общей стоимости спонсорского вклада.