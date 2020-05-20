«Задолженность не подтверждаем». К «Уралвагонзаводу» подан иск на 4,1 миллиона рублей

Между организациями был заключен договор. По данным пресс-службы УВЗ, оплата по контракту осуществлена в установленном порядке.

Задолженность не подтверждаем. Иск подлежит отклонению в связи с необоснованностью требований, заявили TagilCity.ru в пресс-службе предприятия.