«Задолженность не подтверждаем». К «Уралвагонзаводу» подан иск на 4,1 миллиона рублей
Сегодня, 09:47ЭкономикаФото: google.maps
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
АО «Электроагрегат» подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к АО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле о взыскании 4,1 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Между организациями был заключен договор. По данным пресс-службы УВЗ, оплата по контракту осуществлена в установленном порядке.
Задолженность не подтверждаем. Иск подлежит отклонению в связи с необоснованностью требований, заявили TagilCity.ru в пресс-службе предприятия.
Напомним, 6 мая 2020 года в Арбитражный суд Свердловской области АО НПО «Мир» направил два исковых заявления к АО НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле взыскании денежных средств общей суммой 261 миллион рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей