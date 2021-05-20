Евгений Куйвашев рассказал о начале строительства завода в Верхней Салде

В настоящий момент, инвестиции в будущий завод «Аллегро» составляют 16 миллиардов рублей. Строительство предприятия позволит открыть 425 рабочих мест на самом заводе и на каждое из них — от 10 до 30 рабочих мест в смежных отраслях, написал в Instagram Евгений Куйвашев.