Евгений Куйвашев рассказал о начале строительства завода в Верхней Салде

Губернатор посетил Верхнюю Салду и принял участие в старте строительства завода по производству железнодорожных колес.
В настоящий момент, инвестиции в будущий завод «Аллегро» составляют 16 миллиардов рублей. Строительство предприятия позволит открыть 425 рабочих мест на самом заводе и на каждое из них — от 10 до 30 рабочих мест в смежных отраслях, написал в Instagram Евгений Куйвашев.
Глава региона отметил, что промышленное производство является основным направлением развития Свердловской области. В 2020 году, несмотря на коронавирусные ограничения, были открыты 80 предприятий.
Напомним, 18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что в регионе выполнен на 60% план по посевным работам.