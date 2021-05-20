Евгений Куйвашев рассказал о начале строительства завода в Верхней Салде

Евгений Куйвашев рассказал о начале строительства завода в Верхней Салде
Евгений Куйвашев рассказал о начале строительства завода в Верхней Салде
Сегодня, 17:32ЭкономикаФото: Скриншот с видео в Instagram Евгения Куйвашева
Началось строительство колесопрокатного стана в Титановой долине в Верхней Салде. Мероприятие посетил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Губернатор посетил Верхнюю Салду и принял участие в старте строительства завода по производству железнодорожных колес.

В настоящий момент, инвестиции в будущий завод «Аллегро» составляют 16 миллиардов рублей. Строительство предприятия позволит открыть 425 рабочих мест на самом заводе и на каждое из них — от 10 до 30 рабочих мест в смежных отраслях, написал в Instagram Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что промышленное производство является основным направлением развития Свердловской области. В 2020 году, несмотря на коронавирусные ограничения, были открыты 80 предприятий.

Напомним, 18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что в регионе выполнен на 60% план по посевным работам.

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