Сахар продолжает дешеветь в Свердловской области

Однако остальные продукты из основной потребительской корзины выросли в цене в Свердловской области. Больше всего за месяц подорожали овощи. Морковь обходилась покупателям в 71,12 рубля (+13,26%), репчатый лук — в 51,58 рубля (+12,84%), а капуста стоила в апреле 94,20 рубля (+8,1%).