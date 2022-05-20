Сахар продолжает дешеветь в Свердловской области

Сахар продолжает дешеветь в Свердловской области
Сахар продолжает дешеветь в Свердловской области
Сегодня, 17:00ЭкономикаФото: 1MI
Сахар и сливочное масло подешевели с марта по апрель в Свердловской области.

По данным Свердловсксата, за данный период цена на сахар снизилась на 0,38%, до 90,07 рубля. Сливочное масло в среднем в регионе стоило 782,75 за килограмм (-0,08%), а мука — 55,58 рубля (-0,01%).

Однако остальные продукты из основной потребительской корзины выросли в цене в Свердловской области. Больше всего за месяц подорожали овощи. Морковь обходилась покупателям в 71,12 рубля (+13,26%), репчатый лук — в 51,58 рубля (+12,84%), а капуста стоила в апреле 94,20 рубля (+8,1%).

Литр молока свердловчане могли купить за 63,85 рубля (+2,9%), десяток яиц в среднем стоил 86,4 рубля (+3,8%), а килограмм курицы — 187,15 рубля (+2,01%). Кроме того, подорожало мясо, крупы, чай, соль и яблоки.

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