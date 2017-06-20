Каменскую сетевую компанию через суд обязали отремонтировать оборудование котельных при подготовке к отопительному сезону

Муниципальное предприятие в Каменском районе не предпринимало никаких мер для проведения ремонта неисправного оборудования в котельных для подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Прокуратура провела проверку, по результатам которой в суд было направлено исковое заявление с требованием в срок до 15 сентября 2017 года провести ремонтные работы неисправного оборудования, а также участков тепло- и водоснабжения в деревнях и селах муниципалитета. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.