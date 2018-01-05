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1,5 млн руб. выделены на покупку машины «скорой» для детской больницы Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1,5 млн руб. выделены на покупку машины «скорой» для детской больницы Нижнего Тагила

20 июня, 18:10Экономика
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