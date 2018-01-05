1,5 млн руб. выделены на покупку машины «скорой» для детской больницы Нижнего Тагила

На сайте госзакупок 20 июня ГБУЗ «Детская городская больница Нижнего Тагила» разместила информацию о закупке одного автомобиля скорой медицинской помощи. Выделенная сумма для покупки — 1 млн 576 тысяч рублей.

2 июля закончится срок подачи заявок. 9 июля пройдет электронный аукцион, на котором определится поставщик. Срок поставки автомобиля — 60 дней с момента заключения контракта.

По условиям контракта поставляемый автомобиль должен быть класса «В» и не ранее, чем 2018 года выпуска. Вся комплектация автомобиля скорой медицинской помощи должна соответствовать ГОСТу и быть готова к эксплуатации.

Напомним также, что 505 тысяч рублей выделены на замену окон в противотуберкулезном диспансере в Нижнем Тагиле.