1 млн руб. выделен на ремонт кровли детского реабилитационного центра в Нижнем Тагиле

20 июня на сайте госзакупок ГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Дзержинского района города Нижний Тагил» разместил заявку на проведение капитального ремонта мягкой кровли здания. Начальная сумма контракта составляет 1 млн 369 тыс. рублей.

5 июля закончится срок подачи заявок на проведение ремонтных работ. 11 июля состоится электронный аукцион, на котором определится подрядчик.

Компания, которая займется проведением ремонтных работ, должна будет демонтировать винилопластовые трубы и разветвительные коробки и поставить новые. Также подрядчик обязан разобрать мягкую часть кровли, выровнять, утеплить керамзитом и постелить новую.

Напомним, что также 5 млн рублей выделены на ремонт крыши детского сада №22 в Нижнем Тагиле.