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550 тыс. руб. выделены на ремонт бака в котельной на ГГМ в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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550 тыс. руб. выделены на ремонт бака в котельной на ГГМ в Нижнем Тагиле

20 июня, 22:10Экономика
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