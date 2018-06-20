550 тыс. руб. выделены на ремонт бака в котельной на ГГМ в Нижнем Тагиле
В 2018 году будет отремонтирован промежуточный бак в котельной по Черноисточинскому шоссе в Нижнем Тагиле. На ремонтные работы выделена 541 тысяча рублей.
18 июня на сайте госзакупок МУП «Нижнетагильские тепловые сети» разместило заявку на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию металлических резервуаров, цистерн и емкостей в котельной по Черноисточинскому шоссе. Начальная цена контракта — 541 тысяча рублей.
Дата окончания подачи заявок — 26 июня. Электронный аукцион, на котором определится подрядчик, пройдет 29 июня. По условиям контракта все ремонтные работы должны пройти в период с 15 июля по 30 августа.
Подрядчик будет обязан выполнить демонтаж старых и монтаж новых металлических резервуаров, укрепить вокруг них бетонный фундамент, поменять и покрасить трубопровод. Кроме того, подрядчик должен полностью убрать и вывезти строительный мусор.
Напомним, что в 2018 году также пройдет ремонт турбогенератора на нижнетагильском музее-заводе.
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