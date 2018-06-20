Шахта «Южная» в Кушве остается без спасателей после начала банкротства ОАО ВГОК

По информации от инсайдера, 8 июня специальная комиссия ВГОКа выдала предписание о сокращении 19 человек, остальные перейдут на работу в нижнетагильский отдел. ВГСЧ Кушвы насчитывала 36 сотрудников. По информации от собеседников, прекращение трудовых отношений связано с сокращением расходов из-за начавшейся процедуры банкротства на комбинате.

Сейчас горноспасателей ознакомили с тем, что их сокращают. Сотрудники подписали документы и сидят по домам на 2/3 оплаты. На работу ходят только 4 человека на дежурство сообщил собеседник редакции.

Военизированная горноспасательная часть создана для работы в режиме чрезвычайных ситуаций в шахтах. Горноспасатели первые прибывают на место и проводят спасательные работы во время взрывов, пожаров и затоплений под землей.

По сообщению от инсайдера, ЧП в шахте «Южная» в Кушве планируется ликвидировать силами нижнетагильского отряда ВГСЧ ВГОКа. Однако, по мнению сотрудников, время прибытия на место катастрофы может затянуться из-за удаленности штаба от шахты в Кушве.

Время прибытия до кушвинской шахты из Нижнего Тагила – примерно 1 час. Не дай Бог что-то в шахте случится, из Нижнего Тагила приедет помощь через час. Ссылаясь на опыт, скажу, что это время может быть крайне критично. 1 час – это критическая отметка для последствий взрыва в шахте. Такого не должно быть! Это кризис! Задержка может сказаться на жизнях людей под землей поделился горноспасатель.

Телефоны отдела в Кушве отключены, на звонки редакции никто не ответил. По словам собеседника, здание, где располагался штаб ВГСЧ в Кушве, готовится к продаже.