Гордума одобрила увеличение финансирования «Тагильского рабочего» до 4,5 млн рублей

Ранее депутаты рассмотрели возможность введения такой меры и рекомендовали мэрии предусмотретьнеобходимые средства. Начальник отдела по работе со СМИ и информационно-аналитической работе администрации Нижнего Тагила Алла Жернакова сообщила о предварительных подсчётах.

На 1 июня в Нижнем Тагиле числится 2796 ветеранов войны и тружеников тыла Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей, блокадников Ленинграда и т. д. Мы предлагаем оформить увеличение число подписок за счёт увеличения муниципального задания для «Тагил-пресс». Потребуется чуть более 2 миллионов рублей на одно полугодие, итого 4,25 миллионов в год.рассказала чиновница.

Эта сумма повысит общее финансирование «Тагильского рабочего» на плановый период до 18 миллионов рублей в год. Деньги будут выделены уже в следующем году.