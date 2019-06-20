Гордума одобрила увеличение финансирования «Тагильского рабочего» до 4,5 млн рублей
Нижнетагильская городская дума одобрила увеличение финансирования муниципального издания «Тагильский рабочий» для повышения подписчиков среди ветеранов войны. По подсчётам мэрии, для этого понадобится 4,25 миллиона рублей.
Ранее депутаты рассмотрели возможность введения такой меры и рекомендовали мэрии предусмотретьнеобходимые средства. Начальник отдела по работе со СМИ и информационно-аналитической работе администрации Нижнего Тагила Алла Жернакова сообщила о предварительных подсчётах.
На 1 июня в Нижнем Тагиле числится 2796 ветеранов войны и тружеников тыла Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей, блокадников Ленинграда и т. д. Мы предлагаем оформить увеличение число подписок за счёт увеличения муниципального задания для «Тагил-пресс». Потребуется чуть более 2 миллионов рублей на одно полугодие, итого 4,25 миллионов в год.рассказала чиновница.
Эта сумма повысит общее финансирование «Тагильского рабочего» на плановый период до 18 миллионов рублей в год. Деньги будут выделены уже в следующем году.
В мае директор «Тагилпресс» Сергей Лошкин доложил комиссии, что за 2018 год издание заработало 8 миллионов рублей. По его словам, на 2019 год прежнего уровня финансирования в 13,5 млн рублей вполне хватало, в том числе на зарплаты сотрудникам, но коммерческие доходы из года в год снижаются.