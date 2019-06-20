К проверке мусоровывоза в Верхней Салде после вопроса Путину подключилась прокуратура

Прокуратура даст правовую оценку исполнения требований законодательства при организации вывоза отходов в Верхнесалдинском городском округе. Будет проверено, как исполняется договор подряда со стороны муниципального предприятия, вывозится ли мусор в сроки, указанные в договоре, какие меры предприняты региональным оператором по установке контейнеров для сбора мусора в частном секторе городского округа,говоиртся в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

С 1 января 2019 года в Свердловской области действуют три региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Северной зоне, куда входит Нижний Тагил, мусором занимается компания «Рифей». По данным регоператора, с января по март 2019 года на полигоны вывезли около 600 тысяч кубометров отходов, что на 10% больше, чем вывозилось за аналогичный период до введения экологической реформы. За четыре месяца работы в Нижнем Тагиле было вывезено на 16% отходов больше, чем предусмотрено территориальной схемой муниципального образования, а собираемость платежей за этот срок возросла с 10% до 29,5%. В июне в Нижний Тагил было завезено более 200 новых контейнеров.