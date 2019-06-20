К проверке мусоровывоза в Верхней Салде после вопроса Путину подключилась прокуратура
Прокуратура Верхней Салды вместе с Нижнетагильской природоохранной прокуратурой начали проверку соблюдения требований закона об обращении с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнесалдинского городского округа, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Поводом стало обращение граждан, направленное на прямую линию президента России Владимира Путина.
Прокуратура даст правовую оценку исполнения требований законодательства при организации вывоза отходов в Верхнесалдинском городском округе. Будет проверено, как исполняется договор подряда со стороны муниципального предприятия, вывозится ли мусор в сроки, указанные в договоре, какие меры предприняты региональным оператором по установке контейнеров для сбора мусора в частном секторе городского округа,говоиртся в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
Ведомстовмуже установлено, что в Верхней Салде региональным оператором по вывозу твердых бытовых отходов является ООО «Рифей», который также обслуживает Нижний Тагил.
Напомним, Владимиру Путину на прямой линии показали фотографии неубранных мусорных площадок, из Верхней Салды — в частности. Президент заявил, что снимки отвратительны, и с этим нужно разобраться. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил там правительственную проверку.
С 1 января 2019 года в Свердловской области действуют три региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Северной зоне, куда входит Нижний Тагил, мусором занимается компания «Рифей». По данным регоператора, с января по март 2019 года на полигоны вывезли около 600 тысяч кубометров отходов, что на 10% больше, чем вывозилось за аналогичный период до введения экологической реформы. За четыре месяца работы в Нижнем Тагиле было вывезено на 16% отходов больше, чем предусмотрено территориальной схемой муниципального образования, а собираемость платежей за этот срок возросла с 10% до 29,5%. В июне в Нижний Тагил было завезено более 200 новых контейнеров.