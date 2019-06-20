Мусорную площадку в Верхней Салде, на которую жаловались Путину, отчистили
Сегодня, 18:07ЭкономикаФото: TagilCity.ru
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В Верхней Салде ликвидировали мусорную площадку, на которую сегодня пожаловались по прямой линии президенту России, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на местных жителей.
Напомним, Владимиру Путину на прямой линии показали фотографии неубранных мусорных площадок, из Верхней Салды — в частности. Президент заявил, что снимки отвратительны, и с этим нужно разобраться. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил там правительственную проверку. Также к делу подключились Верхнесалдинская городская и Нижнетагильская природоохранная прокуратуры. Компания «Рифей», которая занимается вывозом мусора на этой территории, тоже отправила туда группу контроля.
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