Путин заявил, что чувствует личную ответственность за коррупционные скандалы

Когда узнаёшь такое, нет слов, печатных во всяком случае. Я чувствую ответственность за это безобразие, иначе вы об этом ничего не знали. Часто мне говорят, может, мы это прикроем, потому что появятся вопросы. У меня на это только один ответ. Если возникает ситуация с коррупцией, мы должны дело доводить до конца. Самое главное не в размере наказания, а в неизбежности,сказал Владимир Путин.