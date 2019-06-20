Путин заявил, что чувствует личную ответственность за коррупционные скандалы
Сегодня, 16:19ЭкономикаФото: pixabay.com
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На прямой линии президент России Владимир Путин пообещал, что власть продолжит борьбу с коррупционерами. Он заявил это в ответ на вопрос о скандальном офицере МВД Дмитрии Захарченко, в квартире которого обнаружили около 2 млн евро, 120 млн долларов и 374 млн рублей наличными.
Когда узнаёшь такое, нет слов, печатных во всяком случае. Я чувствую ответственность за это безобразие, иначе вы об этом ничего не знали. Часто мне говорят, может, мы это прикроем, потому что появятся вопросы. У меня на это только один ответ. Если возникает ситуация с коррупцией, мы должны дело доводить до конца. Самое главное не в размере наказания, а в неизбежности,сказал Владимир Путин.
Напомним, Захарченко арестовали в 2016 году по обвинению в получение взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. В июне 2019-го его приговорили к 13 годам лишения свободы.
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