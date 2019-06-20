Свердловская область ищет 1,5 миллиарда рублей на Универсиаду

Помимо этого, существенно выросли расходы на проведение спортивного события, планировалось, что мероприятие обойдется столице Урала в 27 миллиардов рублей. Однако сумма увеличилась до 82 миллиардов рублей. Правительство региона рассчитывает на финансирование из бюджета страны. В настоящий момент регион готов выделить 26 миллиардов рублей, еще 15 миллиардов рублей планируется получить от инвесторов.