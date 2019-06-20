Свердловская область ищет 1,5 миллиарда рублей на Универсиаду
Сегодня, 09:05ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Для подтверждения заявки на проведение Универсиады-2023 Екатеринбургу необходимо заплатить в Международную федерацию университетского спорта 1,5 миллиарда рублей, сообщает «Федерал пресс».
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Помимо этого, существенно выросли расходы на проведение спортивного события, планировалось, что мероприятие обойдется столице Урала в 27 миллиардов рублей. Однако сумма увеличилась до 82 миллиардов рублей. Правительство региона рассчитывает на финансирование из бюджета страны. В настоящий момент регион готов выделить 26 миллиардов рублей, еще 15 миллиардов рублей планируется получить от инвесторов.
В областном бюджете дополнительные средства в размере 1,5 миллиарда рублей на заявку в FISU не предусмотрены. Ранее комиссия посетила Екатеринбург, результаты визита станут известны 2 июня в Неаполе.
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