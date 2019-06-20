В Нижнем Тагиле бизнесменам рассказали, как начать зарабатывать с помощью соцсетей

По словам представителей фонда, на бизнес-форум съехались 150 участников из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Невьянска, Новоуральска, Кушвы, Красноуральска, Верхней Салды и других муниципалитетов.

В апреле мы провели диалог с представителями бизнес-сообщества и узнали, какие темы волнуют предпринимателей. И от большинства поступил запрос на такую образовательную программу. Бизнес видит и интуитивно понимает, что за социальными медиа будущее, но в механизмах их работы многие не разбираются. Свердловский фонд поддержки предпринимательства привёз в Нижний Тагил экспертов, которые рассказали, как заставить соцсети работать на компанию, руководитель окружного представительства СОФПП Сергей Федореев.

Спикер форума, генеральный директор АО «Уралкерамика» Евгений Фомин ведёт аккаунт в Instagram, продвигая свой бизнес через так называемый личный бренд (сам он это словосочетание не любит). По его словам, «если компании нет в соцсетях, её нет в информационном поле».

Фото: СОФПП

Сейчас компании должны тратить на социальные медиа минимум 50 процентов рекламного бюджета, — соглашается с ним создатель школы финансовой грамотности MOSKOVKINPROF Дмитрий Московкин. — Есть специфический бизнес, который в принципе интернета мало касается, но таких очень мало. Этот форум проводит Свердловский фонд развития предпринимательства, потому что государству выгодно, чтобы бизнес был конкурентным, развивался, был в тренде.

Фото: СОФПП

По словам Московкина, алгоритмы соцсетей с каждым годом уменьшают число органических показов записей пользователей, поэтому вкладывать в продвижение деньги просто необходимо. Но бизнес должен уметь оценивать эффективность этих вложений, правильно таргетировать свою аудиторию, создавать уникальный контент.

О том, как эффективно представить свой товар в социальных сетях и как там продвигать мероприятия для увеличения продаж, рассказали визуальный мерчандайзер Екатерина Путинцева и редактор «Афиши НТ» Анна Ахунова.

Мы недавно были на Уральской интернет неделе, которая была посвящена как раз продвижению в интернете, и было полное ощущение, что все всё знают, а ты дурак. Я тогда расстроилась и подумала, что SMM это не моё. После сегодняшнего мероприятие ощущение диаметрально противоположное, потому что всё разложилось по полочкам. Очень хорошо подобраны спикеры, темы не пересекались, все они рассказывали разное, при этом информация легла в самодостаточную и полную канву, говорит владелец «Винного клуба Татьяны Поповой», сомелье Татьяна Попова.

Основатель и руководитель производственной компании Media Mix Алексей Кузнецов считает, что подобные бизнес-форумы необходимы не для получения «сакральных знаний», а как «драйвер новых идей».

В открытых источниках большое количество «инфоцыган», цель которых не принести пользу, а выманить деньги. Данный же формат мероприятий полезен тем, что здесь выступают практики, которые делятся скорее не знаниями, а опытом. Я сегодня записал 10 ключевых фраз, которые уже в ближайшее время станут основой идей, которые я планирую реализовать в своём бизнесе,сказал TagilCity.ru Алексей Кузнецов.

По словам Сергея Федореева, Свердловский фонд поддержки предпринимательства продолжит формат мероприятий, на которых бизнесмены смогут получить специализированные знания в различных прикладных областях.