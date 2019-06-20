В Свердловской области производство молока выросло на 2,4 тысячи тонн в 2019 году

В хозяйствах Свердловской области за полгода произведено 304 тысячи тонн молока. Данный показатель превышает аналогичный в прошлом году на 2,4 тысячи тонн, то есть на 0,8%. Валовое производство молока в сутки увеличилось на 30,11 тон. Суточный удой на фуражную корову составил более 20,3 кг.