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#домахорошо
В Свердловской области производство молока выросло на 2,4 тысячи тонн в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Свердловской области производство молока выросло на 2,4 тысячи тонн в 2019 году

Сегодня, 18:54ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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