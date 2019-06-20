В Свердловской области производство молока выросло на 2,4 тысячи тонн в 2019 году
Сегодня, 18:54ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В период с декабря 2018 года по июнь 2019 года производство молока в Свердловской области выросло на 2,4 тысячи тонн, в сравнении с аналогичным периодом в 2018 году, сообщает департамент информполитики региона.
В хозяйствах Свердловской области за полгода произведено 304 тысячи тонн молока. Данный показатель превышает аналогичный в прошлом году на 2,4 тысячи тонн, то есть на 0,8%. Валовое производство молока в сутки увеличилось на 30,11 тон. Суточный удой на фуражную корову составил более 20,3 кг.
По словам министра АПК и продовольствия региона Дмитрия Дегтярёва, увеличение объемов производства молока связано со строительством животноводческих объектов и использованием современного технологического оборудования.
По данным Минсельхоза России, Свердловская область занимает четвертое место в стране по объемам реализации молока. А по итогам первого полугодия 2019 года Средний Урал вошел в число лидеров России по среднесуточному надою молока.
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