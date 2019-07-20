Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Как следует из проекта стратегии развития торговли на 2019–2025 годы, пиву следует вернуть самостоятельный статус, сообщает РБК со ссылыкой на документ Минпромторга.

Рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания, цитирует издание.