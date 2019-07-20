Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

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Минпромторг РФ разрешил ретейлерам не считать пиво алкоголем, пишет РБК. По сведениям издания, ведомство предлагает смягчить ограничения на розничную торговлю пивом, которые распространяются на напиток из-за того, что его относят к алкогольной продукции.
Как следует из проекта стратегии развития торговли на 2019–2025 годы, пиву следует вернуть самостоятельный статус, сообщает РБК со ссылыкой на документ Минпромторга.
Рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания, цитирует издание.
Проект планируют направить на согласование заинтересованным ведомствам. Ранее Минфином согласовал смягчение требований для включения в реестр производителей пива и исключения из него.
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