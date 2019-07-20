ВНИИ труда назвал самые невостребованные профессии в России
Сегодня, 15:26ЭкономикаФото: pixabay.com
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Всероссийский научно-исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в стране, сообщает РИА Новости. По данным организации, самый низкий спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, а также, несмотря на большое количество вакансий, продавцов и охранников.
Такой вывод институт получил на основе данных Федеральной службы государственной статистики, — после анализа спроса на работников со стороны крупных и средних организаций.
Уровень спроса на педагогов средней школы не превышает 1%, на бухгалтеров — 1,4%. Практически отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем персонале художественных галерей, музеев и библиотек.
При том ВНИИ отмечает, что не удовлетворён спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства не удовлетворен.
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