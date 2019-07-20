ВНИИ труда назвал самые невостребованные профессии в России

Такой вывод институт получил на основе данных Федеральной службы государственной статистики, — после анализа спроса на работников со стороны крупных и средних организаций.

Уровень спроса на педагогов средней школы не превышает 1%, на бухгалтеров — 1,4%. Практически отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем персонале художественных галерей, музеев и библиотек.