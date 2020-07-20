Жители Горноуральского ГО жалуются на приостановку ремонта дороги за 5 млн рублей

После заключения контракта администрации с подрядчиком 27 апреля этого года дорожные работы были начаты лишь 20 июня, продолжались восемь дней, а после подрядчик убрал технику и дорожные знаки, говорят местные жители.

В результате часть участка дороги перекопана, на части дороги присутствуют насыпи из крупного гравия, передвигаясь по которому есть большой риск порезать колеса, а при вылете камней из-под колес - повредить свой автомобиль или автомобили проезжающие рядом. На неоднократные призывы представителей заказчика возобновить работы, лишь обещания что «завтра начнем»,сообщает TagilCity.ru житель ГГО Станислав Орловский.

Директор МКУ «Управление Хозяйством ГГО» Валерий Кузьминых отметил, что поводов для беспокойства нет, работы должны быть завершены в августе.

Подрядчик не обязан перед мной отчитываться. Я с него спрошу после 30 августа. И жители это прекрасно знают, я всем уже объяснял. Подрядчик работает на других объектах, я так понимаю, мне было объяснено. Поэтому давайте мы вернемся к этому вопросу, если ремонт не будет закончен до 30 числа,сообщил TagilCity.ru Валерий Кузьминых.

Заказчик осуществляет контроль в той мере, в которой необходимо, подчеркнул чиновник. Подрядчик отказался от комментариев касательно хода работ на объекте.