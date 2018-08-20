Просроченный долг россиян перед банками составляет более двух триллионов рублей
Сегодня, 12:15Экономика
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Просроченный долг жителей России перед банками составил более двух триллионов рублей.
Источник: «Новые Известия»
У судебных приставов имеется 5,6 миллиона исполнительных производств.
Из-за долгов 2,7 млн жителей страны не имеют права выезда за границу, это на 1 миллион больше, чем в прошлом году.
Общая сумма задолженности по исполнительным производствам, в рамках которых были вынесены постановления о временном ограничении, составила почти 1,4 трлн рублей, сообщили в Федеральной службе судебных приставов России.
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