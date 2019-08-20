В Нижнем Тагиле оказались самые дешевые квартиры-студии
Сегодня, 12:41ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Аналитики портала Domofond составили рейтинг регионов по стоимости квартир-студий. В топ-3 дешевой недвижимости попал Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
На первом месте по низкой стоимости студий оказался Курган, там подобное жилье можно купить за 999 тысяч рублей. При том, что средняя стоимость студии по стране — 1,9 миллиона рублей. На втором месте оказался Нижний Тагил. Студию площадью 25,1 квадратных метра можно купить за 1,05 миллиона рублей. На третьем месте расположилась Вологда, там квартиру-студию можно приобрести 1,07 миллиона рублей.
Самые дорогие квартиры — в Москве. В столице России студию можно купить за 5,6 миллиона рублей.
В рейтинге учитывались 68 городов с населением более 250 тысяч человек.
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