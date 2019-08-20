В Нижнем Тагиле оказались самые дешевые квартиры-студии

На первом месте по низкой стоимости студий оказался Курган, там подобное жилье можно купить за 999 тысяч рублей. При том, что средняя стоимость студии по стране — 1,9 миллиона рублей. На втором месте оказался Нижний Тагил. Студию площадью 25,1 квадратных метра можно купить за 1,05 миллиона рублей. На третьем месте расположилась Вологда, там квартиру-студию можно приобрести 1,07 миллиона рублей.