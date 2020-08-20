Для поселка Уралец разработают проект новой системы холодного водоснабжения

Для поселка Уралец разработают проект новой системы холодного водоснабжения

Сегодня, 14:08ЭкономикаPhoto: официальный сайт Нижнего Тагила
МБУ «Тагилгражданпроект» разработает проект планировки и межевания территории для системы холодного водоснабжения поселка Уралец. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Тагила.

Отмечается, что физические и юридические лица могут предоставить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в течение 10 дней. Кроме того, Управлению архитектуры и градостроительства поручено разработать техническое задание. Сам проект должен быть представлен до 15 августа 2021 года.

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о разработке проекта для станции водоподготовки «Южная». Согласно ему, документация должна быть составлена до 1 сентября 2021 года.

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