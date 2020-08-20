Для поселка Уралец разработают проект новой системы холодного водоснабжения

Отмечается, что физические и юридические лица могут предоставить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в течение 10 дней. Кроме того, Управлению архитектуры и градостроительства поручено разработать техническое задание. Сам проект должен быть представлен до 15 августа 2021 года.