Условия кредитования под залог для бизнеса

Виды кредитования ООО

Для развития крупного бизнеса банком предлагается оформить кредитную линию. Она считается наиболее выгодной для тех, кто часто пользуется банковскими продуктами. Таким образом, предпринимателю не нужно постоянно обращаться в банк и собирать документы. Клиенту открывается кредитная линия и он берет нужные ему суммы, которые называются траншами. Выгода для предпринимателя очевидна, потому что он оплачивает проценты только с траншей. Например, предприниматель оформляет кредитную линию для расширения бизнеса и берет первый транш на ремонт здания под производство сливочного мороженого. После ремонта он берет еще один транш на покупку оборудования и запускает производство. На это у бизнесмена при наличии денег уйдет не более трех месяцев с учетом всех разрешительных документов. Спустя еще два месяца производство начнет давать первую прибыль и обороты компании увеличатся. Первые кредитные платежи по траншам предприниматель может оплачивать с уже имеющегося бизнеса, а потом с уже вновь открывшегося дела. Для открытия кредитной линии необходим залог, чтобы банк мог снизить для себя имеющиеся риски.