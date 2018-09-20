Ошибка вышла: НТЗМК по суду заплатит 2,6 млн рублей за незаконное обогащение

Ответчиком по делу выступало ООО Производственно-строительная фирма «Сталькон», с которым в 2010 году у НТЗМК был заключён договор на 45 118 973 рублей по разработке чертежей марки «КМД» и изготовлению и поставке металлоконструкций для строительства центрального стадиона в Сочи.

Также в 2014 году между НТЗМК и «Сталькон» был заключён договор субподряда, по которому уже НТЗМК обязался оплатить «Сталькону» стоимость выполненных вторым работ по монтажу металлоконструкций в размере 2 611 714 рублей. Поскольку оба предприятия имели встречные требования, то часть суммы по закону могла быть взаимозачтена.

Однако тагильское предприятие в ходе искового требования запросило сумму, которая не была включена сумма взаимозачета. Так, в ходе исполнительного производства с ООО «Сталькон» была взыскана общая сумма долга по договору - 45 118 973 рубля.

Во время расчёта произошла ошибка и получилось так, что истец («Сталькон») заплатил лишние 2 611 714 рублей. Это позволило предприятию подать претензию о возврате незаконного обогащения и в суде потребовать взыскать её с завода в Нижнем Тагиле.

17 сентября Арбитражный суд Свердловской области постановил взыскать с НТЗМК сумму 2 611 714 рублей, а также 347 163 рубля за пользование чужими денежными средствами и 37 794 рубля по уплате госпошлины, сообщает пресс-служба Арбитражного суда региона.