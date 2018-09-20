Плата за капремонт в Свердловской области будет повышена с 2019 года

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Свердловчане будут больше платить за капремонт с 2019 года. Соответствующее постановление было одобрено правительством области 20 сентября.
Повышение ждет свердловчан с 1 января 2019 года и составит 4% - это 9 рублей 36 копеек за 1 кв. м квартиры.
Сообщается, что повышение тарифов за капремонт связано с инфляцией. Как пишет ИА «Политсовет», повышение позволит не сдвигать на поздние сроки ремонт в многоквартирных домах, которые были включены в программу по капремонту.
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