Плата за капремонт в Свердловской области будет повышена с 2019 года

Повышение ждет свердловчан с 1 января 2019 года и составит 4% - это 9 рублей 36 копеек за 1 кв. м квартиры.

Сообщается, что повышение тарифов за капремонт связано с инфляцией. Как пишет ИА «Политсовет», повышение позволит не сдвигать на поздние сроки ремонт в многоквартирных домах, которые были включены в программу по капремонту.