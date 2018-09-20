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Платим напрямую: региональный оператор по работе с ТКО придёт Нижний Тагил с 1 ноября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Платим напрямую: региональный оператор по работе с ТКО придёт Нижний Тагил с 1 ноября

Сегодня, 17:01Экономика
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