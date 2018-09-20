Платим напрямую: региональный оператор по работе с ТКО придёт Нижний Тагил с 1 ноября

С 1 января утилизация твёрдых коммунальных отходов станет такой же коммунальной услугой, как и электричество и вода.

Если до сегодняшнего дня вывоз отходов мы [управляющие компании, - прим.ред] осуществляли самостоятельно, т.е. собирали с жильцов деньги, за это нанимали извозчиков, самостоятельно выстраивали отношения и брали все затраты. С момента, когда услуга становится коммунальной, за неё отвечает региональный оператор. Это единое лицо, ответственное за весь процесс. Бояться не следует, процесс нормальный,пояснил представитель регионального оператора по работе с ТКО – компании ООО «Рифей».

Агентом по начислению платежей станет одержавшая победу в конкурсе компания «РИЦ», возглавляемая Евгением Моховым. Он объяснил, как выстроится работа по заключению договоров между потребителями и региональными операторами, а также то, какую роль при этом будет играть управляющая компания. Так, управляющие организации будут транслировать услуги оператора, формировать начисления и выставлять их потребителю.

УК никаких услуг не оказывает самостоятельно и не зарабатывает, а только транслирует услуги регионального оператора. При этом управляющая компания несет финансовые риски, связанные с разрывом при нарушении платежной дисциплины. Она несет ответственность за обслуживание данного начисления. Поэтому, учитывая все вышесказанное, УК целесообразно перейти на схему прямых договоров непосредственных взаимоотношений между регоператором и потребителем. При этой схеме нарушений законодательства нет, финансовые риски отсутствуют.

Евгений Мохов отметил, что среди преимуществ прямых договорных отношений между регоператором и потребителем является то, что отсутствуют расходы управляющей компании, а также ей не нужно взыскивать деньги с должников. Для добросовестных организаций полностью снимаются риски, связанные с разницей между начислением и оплатой. Также в прошлом году в законодательстве легализована прямая схема поставки услуг, отметил Мохов.

Позицию формирования прямой оплаты поддержали и в администрации города. Более того, этого требует федеральный закон от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации».

Все управляющие компании прекрасно знают, что мы сторонники оплаты напрямую. В том числе это касается и коммунальных отходов. Потому что вам всем это наиболее выгодная схема,обратился начальник управления ЖКХ Егор Копысов к управляющим компаниями.

По заверению специалистов, взаимодействие с юридическими лицами также упростится, поскольку они, также как и жильцы домов, будут получать счета, исходя их существующих нормативов образования отходов в зависимости от вида деятельности.