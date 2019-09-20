Сбербанк подарил Ижевску фонтан взамен на внедрение своих цифровых систем

Сбербанк вложил в фонтан около 100 млн рублей. Такие же фонтаны были установлены в Южно-Сахалинске, Воронеже, Новосибирске, Саратове и Калининграде. Однако Сбербанк намерен окупить затраты на установленный фонтан. В столице Удмуртии банк будет заниматься цифровизацией, соответственно миллиарды рублей пойдут на модернизацию медицины, образования, ЖКХ, городской среды. На сегодняшний день банк уже предложил Удмуртии устройства видеонаблюдения с системой распознавания лиц, системы бухгалтерского учета и облачные технологии. Документы на сотрудничество со Сбербанком были подписаны во время установки музыкального фонтана. В таком случае сложно назвать фонтан подарком Ижевску, поскольку Сбербанк получит значительную прибыль от внедрения цифровых проектов.