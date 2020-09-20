Долг тагильского ВГОКа по исполнительным производствам достиг 750 миллионов рублей

Долг тагильского ВГОКа по исполнительным производствам достиг 750 миллионов рублей

Сегодня, 10:50ЭкономикаPhoto: Google.Maps
В Нижнем Тагиле ОАО «ВГОК» задолжал 750 миллионов рублей по 180 исполнительным производствам.

На данный момент в отношении ВГОКа начато три новых производства. Первые два касаются задолженности за газ, тепло и электроэнергию. Их сумма составляет 67,4 миллиона рублей.

Третья задолженность касается налогов и сборов и составляет 188,4 миллиона рублей.

Напомним, 2 сентября Арбитражный суд вынес решение в отношении ВГОКа о взыскании 7,7 миллиона рублей долга за теплоснабжение в пользу ООО «Производственное коммерческое предприятие Синергия».

С 2018 года на предприятии введена процедура наблюдения в рамках банкротства. На начало 2020 года общая задолженность ВГОКа перед кредиторами составила 2,7 миллиарда рублей.

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